Выставка обращается к сложному и многогранному понятию желания, раскрывая его как нечто большее, чем просто стремление к достижению целей. В контексте проекта желание — это нечто между мечтой и потребностью, не всегда осознаваемой, но глубоко влияющей на действия человека и восприятие окружающего мира. «Каскад (не)сбывшихся желаний» — это путь по цепочке непрерывных потребностей, которые захватывают человека, поглощая его внимание и энергию. Как в загадочном лабиринте, человек движется из комнаты в комнату, сталкиваясь с различными аспектами своих желаний, не всегда понимая их суть, но неизменно вовлекаясь в их проекцию. В философии постструктуралистов — Жака Лакана, Ролана Барта, Юлии Кристевой — желание рассматривается как неуловимая и неизбежная реальность, «изнанка структуры», не поддающаяся полному объяснению и логическому завершению. В то же время, желание — это не просто внутреннее переживание, а активный процесс взаимодействия человека с миром, что находит отражение и в театре, и в кинематографе. Одним из самых известных примеров служит пьеса Теннеси Уильямса «Трамвай „Желание“», где мечты и фантазии героини не воплощаются в реальной жизни, но оживают в её воображении. Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен одному из желаемых состояний. Вопрос о том, сбудется это желание или останется лишь мечтой, остаётся открытым — и, возможно, станет загадкой, которую зрители смогут разгадать, взаимодействуя с работами художников. Среди участников выставки — более 20 авторов, чьи работы варьируются от интерактивных инсталляций, саунд- и видеоарта до живописи и объектов. Часы работы: пн-чт с 12:00 до 20:00 пт-вс с 12:00 до 22:00. Выставка продлена до 17 августа.