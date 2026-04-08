Уже второй Карцинофест, организованный группой Carcinoma Colli Uteri. Новые группы и новый саунд. Будет слэм и мясо. Для тебя играют: Klapsmuhle Not my guilt Kunst Carcinoma colli uteri Песнь мертвых пуделей Отрыжка Годзиллы Гробы даром Вход свободный.