Название выставки отсылает к графике эпохи Эдо (XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов. Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии же была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и «веселых» кварталов. Расцвет укиё-э тесно связан с периодом возвышения Эдо — современного Токио. Уже к началу XVIII века город обладал миллионным населением и превосходил по размерам все европейские столицы. Эпоха Эдо — период расцвета не только в изобразительном искусстве Японии, но и в литературе, поэзии, театре. Слава признанных шедевров ксилографии, созданных такими мастерами как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава Утамаро, быстро вышла за пределы Японии. Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев – всё это стало предметом вдохновения для художников столицы Японии. На выставке представлены работы из таких знаменитых серий как «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ. Всего экспозиция состоит из 63 ксилографий и подробных информационных стендов с описанием особенностей каждого жанра.