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Картины опыта

Эрарта
29 линия В.О. 2

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Завершение:

1250₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка Александра Исакова предлагает зрителям убедиться в том, что фотография способна не только запечатлевать объективную реальность, но и проникать в самые потаенные закоулки человеческой души. - Около 20 постановочных кадров, полных многозначительных деталей. - Истории о внутренних состояниях, рассказанные языком сновидческих образов. - Снимки, в которых личное, пережитое когда-то, превращается в универсальное.

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