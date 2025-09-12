Выставка Александра Исакова предлагает зрителям убедиться в том, что фотография способна не только запечатлевать объективную реальность, но и проникать в самые потаенные закоулки человеческой души. - Около 20 постановочных кадров, полных многозначительных деталей. - Истории о внутренних состояниях, рассказанные языком сновидческих образов. - Снимки, в которых личное, пережитое когда-то, превращается в универсальное.