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Каморка

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

Оригинальное музыкальное шоу, где к уютной атмосфере добавляются драйв и масштаб! Тебя ждёт: — Исполнение всеми любимых хитов — Музыкальные перформансы — Приглашённые гости из мира музыки — Авторские песни А ещё — шутки и невероятно приятно проведённый вечер!

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