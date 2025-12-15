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Оригинальное музыкальное шоу, где к уютной атмосфере добавляются драйв и масштаб! Тебя ждёт: — Исполнение всеми любимых хитов — Музыкальные перформансы — Приглашённые гости из мира музыки — Авторские песни А ещё — шутки и невероятно приятно проведённый вечер!
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