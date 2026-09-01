Камиль — стендап-комик, резидент «Стендап ТНТ», участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», дважды финалист «Big Money Mic» и участник различных юмористических программ ТНТ. На своем концерте Камиль расскажет про менталитет ростовчан, детство, отношения с девушками. Он умеет сделать даже простую мысль смешной, и при этом остаться собой. За столами можно заказать еду и напитки.