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Камиль Зулфугаров. Сольный стендап концерт

Руки Вверх! , Московский проспект, 111

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от 1200₽ до 2100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Камиль — стендап-комик, резидент «Стендап ТНТ», участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», дважды финалист «Big Money Mic» и участник различных юмористических программ ТНТ. На своем концерте Камиль расскажет про менталитет ростовчан, детство, отношения с девушками. Он умеет сделать даже простую мысль смешной, и при этом остаться собой. За столами можно заказать еду и напитки.

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