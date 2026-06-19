Ретрит для всех йогалаверов и просто любителей загородного движа в хорошей компании. Этот ретрит про атмосферу и состояние. Практики подойдёт даже если ты только начинаешь познавать мир йоги Ведущие: — Максим Хорохорин — идеолог сети горячих студий Hot Yoga 36 и ведущий популярных курсов по Дыхательным практикам. На ретрите Максим расскажет про мир дыхательных практик и ты сможешь сразу почувствовать их силу для пробуждения или глубокого сна. — Саша, которая Аня — заботливый и чёткий организатор и сценарист всех ретритов. Устроит сеанс саунд хилинга, научит готовить индийские и турецкие вегетарианские супы. Вместе с Максимом проведет йога-нидру перед сном. — Кристина Яркина — сертифицированный преподаватель направления Inside Flow, где каждая практика — особый танец, посвященный важной теме. На ретрите она познакомит тебя с ним — раз, два — проведёт фирменную растяжку. В стоимость включён трансфер. Полную программу, условия, бронь и так далее, можно посмотреть по кнопке «Купить билет».