ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Камерный ретрит «Разведка» в Солнцестояние

Лосево

Начало:

Завершение:

17000₽
Возраст 18+

Про событие

Ретрит для всех йогалаверов и просто любителей загородного движа в хорошей компании. Этот ретрит про атмосферу и состояние. Практики подойдёт даже если ты только начинаешь познавать мир йоги Ведущие: — Максим Хорохорин — идеолог сети горячих студий Hot Yoga 36 и ведущий популярных курсов по Дыхательным практикам. На ретрите Максим расскажет про мир дыхательных практик и ты сможешь сразу почувствовать их силу для пробуждения или глубокого сна. — Саша, которая Аня — заботливый и чёткий организатор и сценарист всех ретритов. Устроит сеанс саунд хилинга, научит готовить индийские и турецкие вегетарианские супы. Вместе с Максимом проведет йога-нидру перед сном. — Кристина Яркина — сертифицированный преподаватель направления Inside Flow, где каждая практика — особый танец, посвященный важной теме. На ретрите она познакомит тебя с ним — раз, два — проведёт фирменную растяжку. В стоимость включён трансфер. Полную программу, условия, бронь и так далее, можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Время жить
Время жить
до

1000₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю
c
по

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста