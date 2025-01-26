Проведи воскресный вечер в атмосфере особняка XIX века — приходи на камерный кинопоказ драматического хоррор-фильма «Реквием по мечте», который стал классикой кинематографа начала нулевых. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься возле камина, выпьешь чашку горячего чая и насладишься фуршетом с легкими закусками и десертами. Продолжится событие краткой экскурсией по пространству особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Прогулку завершим в парадных залах частного крыла на втором этаже, где в уютной камерной атмосфере пройдёт кинопоказ драматической хоррор-картины американского режиссера и сценариста Даррена Аронофски. Картина была снята по мотивам одноимённого романа Хьюберта Селби-младшего, а в главных ролях снялись Эллен Бёрстин, Джаред Лето, Дженнифер Коннелли и Марлон Уайанс. В 2001 году фильм номинировали на премии «Оскар» и «Золотой Глобус» в категории «Лучшая женская роль» за перфоманс Эллен Бёрстин. О чём «Реквием по мечте»? Каждый стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд с другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всевозможные препятствия. Все они выбирают неочевидные пути достижения своих целей, и мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно. Сбор гостей: 19:30 Количество мест ограничено. В стоимость входит чайная церемония с фуршетом.