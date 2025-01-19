Проведи романтический вечер в атмосфере дореволюционного Петербурга, в особняке XIX века. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая у камина и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие краткой экскурсией по пространству особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Прогулку завершится в парадных залах частного крыла на втором этаже, где в уютной камерной атмосфере и пройдёт кинопоказ. О фильме: Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится, поскольку его замечает настоящий гений — дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше, за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Сбор гостей: 19:30. В стоимость входит чайная церемония с фуршетом, экскурсия.