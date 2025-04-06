Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь расслабиться у камина, выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере. О фильме: Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.