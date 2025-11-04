Чашка какао — это приглашение остановиться и признать момент важным. На церемонии ты узнаешь об истоках этого ритуала и полезных свойствах натурального какао. Насладишься вкусом, наполнишься энергией и витаминами, соединишься со своим намерением. В продолжение практики тебя ждёт 60 минут медитации под звуки поющих чаш, колокольчиков и других редких инструментов. Вибрации каждого инструмента, как камертон возвращает работу всей системы организма к первоначальным настройкам, благодаря чему уходят зажимы и происходит расслабление всего организма в целом. Ведущие: 1)Мария Анухина, преподаватель йоги, телесно-ориентированный терапевт, энергопрактик и проводник Духа Какао. 2)Юлия Ткаченко, звукотерапевт, проводник медитации с поющими чашами.