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Камерная какао церемония и саундхилинг

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Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Чашка какао — это приглашение остановиться и признать момент важным. На церемонии ты узнаешь об истоках этого ритуала и полезных свойствах натурального какао. Насладишься вкусом, наполнишься энергией и витаминами, соединишься со своим намерением. В продолжение практики тебя ждёт 60 минут медитации под звуки поющих чаш, колокольчиков и других редких инструментов. Вибрации каждого инструмента, как камертон возвращает работу всей системы организма к первоначальным настройкам, благодаря чему уходят зажимы и происходит расслабление всего организма в целом. Ведущие: 1)Мария Анухина, преподаватель йоги, телесно-ориентированный терапевт, энергопрактик и проводник Духа Какао. 2)Юлия Ткаченко, звукотерапевт, проводник медитации с поющими чашами.

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