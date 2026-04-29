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Камеди Коллаб

Бар «1703»
Лиговский пр. 50/3

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Собрали все самые интересные жанры комедии в одном вечере: Импровизация, Стендап, Музыкальные пародии, Миниатюры, Коучинг... Найдут путь даже к самому привередливому сердечку. Для кого это? Для тех, кто уже знает все шутки комиков наизусть. Для тех, кто хочет увидеть что-то новое в комедии. Для тех, кто хочет просто провести разнообразный и необычный вечер. Для тех, кто любит более чистую комедию (извини, принцип: меньше грязи, больше - шуток).

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