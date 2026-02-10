Камбек. Резиденты. Sema.
Невский проспект, 47
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Праздники прошли, а сюрпризы продолжаются — весенний сезон вечеринок Камбек открывает один из самых ярких резидентов особняка. Sema — артист из г.Санкт-Петербург, основатель нашумевшей вечеринки Yona. Резидент многих клубов северной столицы. Его сеты — это микс неожиданных переходов, стильного звучания и мощной энергетики, которая заряжает танцпол.
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