День Рождения вокалиста группы «Ведро с чёрным поносом». Бесплатный фестиваль для настоящих отбросов. Free вход, потому что ты, бомжара, это заслужил! Тебя поджидают: Ведро С Чёрным Поносом С.И.А.М. КИШЕЧНИК! Плохой Звук Югославия MEGATRAXADROM Жёлтый Сыр Пенисная Оборона Подонки