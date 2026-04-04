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Какао-церемония и звуковое путешествие

Душевно, улица Профессора Попова, 23В

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2000₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Чувственное путешествие внутрь себя. На какао-церемонии для тебя приготовят напиток по древним традициям — из ароматного амазонского какао и купуасу. Каждый глоток станет частью медитации, где тело, намерение и осознанность сливаются в единый поток. Звуковое путешествие с гонгом, диджериду, обертонным пением и другими инструментами. Всё просто: ты лежишь (или сидишь), а музыка играет. Звучание этнических инструментов позволяет глубоко расслабиться, снять напряжение, отправиться воображением в далёкие миры, побыть в полусне и перезагрузиться. Оплата: любая сумма на входе.

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