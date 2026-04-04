Чувственное путешествие внутрь себя. На какао-церемонии для тебя приготовят напиток по древним традициям — из ароматного амазонского какао и купуасу. Каждый глоток станет частью медитации, где тело, намерение и осознанность сливаются в единый поток. Звуковое путешествие с гонгом, диджериду, обертонным пением и другими инструментами. Всё просто: ты лежишь (или сидишь), а музыка играет. Звучание этнических инструментов позволяет глубоко расслабиться, снять напряжение, отправиться воображением в далёкие миры, побыть в полусне и перезагрузиться. Оплата: любая сумма на входе.