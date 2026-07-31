ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Какао церемония «Эхо Преображения» в старинном особняке

Английская набережная, 52

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Закат над главной набережной Петербурга. Старинный замок с высокими окнами. Тёплый аромат настоящего церемониального какао. Люди, которых ты пока не знаешь, но с которыми уже через пару часов будешь смеяться, разговаривать и чувствовать себя как дома. Пространство будут держать сразу четыре мастера — Маша Африка, Женя Бали, Елена Герасина, Ирина Ермоленко и команда Generation Yoga. • Вечер начнётся с общего круга знакомства и мягкой практики с акцентом на очищение дыхания • Затем поговоришь о том, почему какао называют напитком сердца, как оно воздействует на тело и нервную систему и почему церемония — это намного больше, чем просто чашка горячего напитка • Перед первой чашкой проведут небольшую медитацию и бережно просканируют твоё состояние • Затем все приготовят и проживут церемонию • После какао снова прислушаешься к себе и заметишь, как изменилось внутреннее состояние, а завершат вечер глубоким погружением в вибрации бубна и поющих чаш После церемонии можно будет ещё долго гулять по набережной, смотреть на закат, разговаривать или просто молчать, сохраняя внутри то тёплое состояние, которое рождается, когда сердце становится чуть-чуть спокойнее.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста