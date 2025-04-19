Выставка «Как я стала предательницей» обращает зрительское внимание на то, что изменения переживаются по-разному, но они всегда к лучшему. Это романтизированная версия жизни, история-послание тем, кто проходит через схожий опыт, раскрывающаяся в трёх инсталляциях. Идея для выставки появилась в результате ярко выраженного внутреннего конфликта и его разрешения. Эта тема актуальна для всех, кто сталкивается с изменениями взглядов на жизнь и нежеланием придерживаться старых правил. История о том, как мы меняемся, и этот процесс не усыпан розами (а может, и усыпан!). Внутренние перемены — это тяжело и зачастую страшно. Они похожи на разрушение, вероломство и предательство самого себя. Вчера вы говорили и знали про себя одно, сегодня вдруг усомнились, а завтра что? Переобуетесь в полёте? Станете теми, над кем смеялись? Или уже стали? Лёд, пламя, металл, кружево и цветы — Виктория использует полярные материалы, создающие контрастные пары. Элементы каждой инсталляции то ли конфликтуют, то ли взаимодополняют друг друга, создавая динамику и отражая идеи авторки о жизни. Открытие выставки состоится 19 апреля в 19:00. Вход: донейшн