Лекция для тех, кто всё чаще задаётся вопросом: «А я вообще живу свою жизнь или только готовлюсь к ней?» На этой встрече будешь разбираться, как войти в свою прайм-эру — период жизни, в котором ты чувствуешь себя максимально живым, реализованным и уверенным в выбранном направлении. Поговоришь о том, что мешает тебе использовать свои возможности на полную, почему ты откладываешь важные решения, застреваешь в сомнениях и живёшь по чужим сценариям. Исследуешь, какие привычки, установки и страхи удерживают тебя от жизни, которую ты действительно хочешь прожить. На встрече ты сможешь определить, что для тебя означает личная прайм-эра, увидеть точки роста и составить первые шаги к той версии жизни, которая будет ощущаться как «моя». Тебя ждёт нескучная теория, много рефлексии, практические упражнения и коллективный брейншторм, который поможет посмотреть на собственный путь по-новому.