Премьера танцевального перфоманса о внешнем взгляде, силе лёгкости и смелости присутствия. Работая со строго выверенными шагами, шестеро исполнительниц обнаруживают спрятанные в формальной логике хореографии непростые эмоции — желание быть услышанной и переживание оценивающего взгляда со стороны. Их танец отсылает к танцевальному бессознательному, народному и постмодерному одновременно, обнаруживая общее место в звучности хореографического шага, в изысканном ритме стука каблучков. «Мы исследуем напряжение между тем, что слышимо, и тем, что видно. Каблуки — символ присутствия, движения — становятся источником звука, который невозможно игнорировать, даже если визуально фигура стремится остаться незаметной. Тело здесь — то появляется, то ускользает. Через ритм, звук и взаимодействие с пространством мы исследуем границы восприятия: как быть и не быть, как звучать и исчезать, как оставаться в кадре — и выходить за его пределы» — хореограф Виктория Брызгалова о работе.