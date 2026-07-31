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Каблучки

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

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Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Премьера танцевального перфоманса о внешнем взгляде, силе лёгкости и смелости присутствия. Работая со строго выверенными шагами, шестеро исполнительниц обнаруживают спрятанные в формальной логике хореографии непростые эмоции — желание быть услышанной и переживание оценивающего взгляда со стороны. Их танец отсылает к танцевальному бессознательному, народному и постмодерному одновременно, обнаруживая общее место в звучности хореографического шага, в изысканном ритме стука каблучков. «Мы исследуем напряжение между тем, что слышимо, и тем, что видно. Каблуки — символ присутствия, движения — становятся источником звука, который невозможно игнорировать, даже если визуально фигура стремится остаться незаметной. Тело здесь — то появляется, то ускользает. Через ритм, звук и взаимодействие с пространством мы исследуем границы восприятия: как быть и не быть, как звучать и исчезать, как оставаться в кадре — и выходить за его пределы» — хореограф Виктория Брызгалова о работе.

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