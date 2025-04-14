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Кабинет изобретателя

ул. Барочная, 6, стр.1 (вход с ул. Б. Зеленина)

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка погружает зрителей в атмосферу cabinet of curiosities эпохи Возрождения, где редкости из кунсткамеры открывают двери в пространство пересечения науки, искусства и философии. Акцент экспозиции в поиске закономерностей и связей между явлениями. Птица, сидящая на вершине дерева, воспринимая детали, неподвластные антропоморфному восприятию, становится символом мудрости и глубоких знаний. В «Кабинете изобретателя» перед зрителями открыта возможность наблюдать за диковинным миром объектов и образов, изучать взаимосвязи между ними. Птица, понимающая, как устроено прошлое, становится проводником в будущее, где все живое связано воедино. Стеклянные образы Александры Пацаманюк и фарфор Анастасии Андреичевой вдохновлены прекрасными случайностями этого мира, хрупкими и мимолетными. Об этом же фотографии Масао Ямамото. Из желания присвоить драгоценные моменты, художник создает свою коллекцию впечатлений. Обыденное и повседневное на снимках Ямамото превращается в вечное. Звуки ветра, шорохи деревьев и эхо звезд погружают атмосферу глубокой взаимосвязи с природой. Время работы: вт — вс, с 11:00 до 20:00.

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