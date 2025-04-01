Джессика: я не плохая – меня так нарисовали
Кожевенная линия, 30, вход со стороны площади со слонами
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Jessica Gallery представляет свою первую выставку. Портретный жанр долгие годы оставался в тени, считаясь архаичным и зависимым от заказчика и его власти. При этом заказные портреты часто становились объектом скрытой иронии: художники находили способы обыграть характер заказчика, сохраняя дистанцию между искусством и прямым воспроизведением реальности. В экспозиции Jessica Gallery представлены работы из коллекции известного петербургского коллекционера Сергея Лимонова, которая формировалась 8 лет. Время работы галереи: вт-вс, 12:00-20:00. Выставка продлена до 6 апреля.
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