Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона, авторская кухня от шеф-повара и завораживающий вид на город создадут ту самую атмосферу тёплого летнего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя. Время сбора гостей: 19:30 Бронирование по телефону. Участие бесплатное, оплачивается только заказ еды и напитков на месте. Концерты: 5, 12, 19 и 26 августа с 20:00 до 22:00