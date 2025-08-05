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Джазовый вторник

Торговый переулок, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона, авторская кухня от шеф-повара и завораживающий вид на город создадут ту самую атмосферу тёплого летнего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя. Время сбора гостей: 19:30 Бронирование по телефону. Участие бесплатное, оплачивается только заказ еды и напитков на месте. Концерты: 5, 12, 19 и 26 августа с 20:00 до 22:00

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