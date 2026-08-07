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Джазовый трибьют под звёздами «Whitney Houston / Tina Turner»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В этот вечер под куполом Планетария оживут песни двух великих голосов XX века — Уитни Хьюстон и Тины Тёрнер. Их хиты, завоевавшие сердца миллионов, прозвучат в джазовом прочтении — в дуэте рояля и голоса. А над залом раскинется звёздное небо и сияющие галактики 25-метрового купола Планетария. Ты услышишь культовые композиции – от пронзительных баллад Уитни («I Will Always Love You», «I Have Nothing») до взрывной энергетики голоса Тины («The Best», «What's Love Got To do with it»). В исполнении рояля и голоса они прозвучат по настоящему глубоко и трогательно, сохранив силу, сделавшую их бессмертными. Только красота мерцания звёзд и голоса Ксаны Ермолаевой — официальной вокалистки Pink Floyd show UK.

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