Погрузись в атмосферу Петербургских джазовых вечеров 2, 9, 23 и 30 сентября в 20:00 Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона или клавиш, блюда от шеф-повара и завораживающий вид на город создают ту самую атмосферу уютного осеннего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя.