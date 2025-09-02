Джазовые вторники в Горизонтах
Горизонты, Торговый переулок, 3
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Бесплатно
Возраст 12+
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Про событие
Погрузись в атмосферу Петербургских джазовых вечеров 2, 9, 23 и 30 сентября в 20:00 Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона или клавиш, блюда от шеф-повара и завораживающий вид на город создают ту самую атмосферу уютного осеннего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя.
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