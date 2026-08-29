Под мерцающим закатом, на набережной Севкабель Порт прозвучат хиты одного из самых узнаваемых голосов ХХ века. Симфонический оркестр представит зрителям программу, посвящённую великому Фрэнку Синатре. Тебя ждут шелест волн, летнее питерское небо, шелест волн и золотые хиты легенды джаза. Голос Фрэнка воплотит на сцене Максим Яковлев — солист Александринского театра, обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм наполнят концерт теплом и харизмой, так узнаваемыми в исполнении Синатры. В сочетании с красотой и масштабностью симфонического оркестра это будет невероятное путешествие в мир джаза. Услышишь «Moon River» и увидишь лунную дорожку на волнах Невы, споёшь «Незнакомцы В Ночи» (Strangers In The Night) когда солнце опустится за горизонт, и исполнишь «Мой Путь» (My Way) под летним питерским небом, наполненным горящими огоньками. Симфоническое звучание, романтика морского бриза и нестареющая классика джаза — идеальное свидание с летом.