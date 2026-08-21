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Джаз с оркестром у моря

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

1800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В этот вечер на набережной Севкабель Порт будет звучать симфонический оркестр «Резонанс» под управлением маэстро Станислава Чигадаева. Ты услышишь главные хиты Френка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и других великих артистов. А голосом джаза у моря станет Анастасия Сазонова — вокалистка и звезда на небосклоне петербургского джаза. Тебя ждут невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн одной из самых популярных набережных города. Огни лампочек и крики чаек. Самый романтичный и танцевальный, яркий и по-настоящему солнечный концерт, вобравший в себя все тепло питерского лета. Это Джаз с Оркестром! Джаз у самого моря… * Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя — концерт состоится. В случае более неблагоприятных погодных условий, концерт будет отменен, а билеты будут перенесены на следующую дату концерта. В случае, если новая дата концерта тебе не подходит, будет доступен обмен билетов на другое мероприятие.

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