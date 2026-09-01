Презентация книги «Из рода Нгамтусуо», посвящённой истории одного из древнейших шаманских родов нганасан — Нгамтусуо. Книгу представят её авторы – Лидия Кундылеевна Аксёнова и Светлана Мойбовна Кудрякова, сами принадлежащие к этой легендарной династии. В их работе собраны уникальные свидетельства о судьбах шаманов рода Нгамтусуо: на основе архивных материалов и семейных воспоминаний авторы воссоздают не только биографии своих предков, но и целую картину исчезающего мира нганасанского шаманизма. Дополняют повествование редкие архивные фотографии, позволяющие увидеть быт и культуру нганасан в таймырской тундре. Программа вечера станет не просто рассказом о книге, а настоящим погружением в культуру древнего таймырского народа «ня». Гостей ждёт стилизованный обряд шаманского камлания и исполнение музыкального фольклора нганасан. Приходи, чтобы услышать голоса Таймыра, прочесть страницы семейной памяти и увидеть, как прошлое становится живым.