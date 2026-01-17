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Июльские Дни, культодиночества, Серцелев

Zoccolo 2.0
Лиговский пр., 50 корпус 3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Думер, начни год с правильной холодной и мрачной ноты. «Июльские Дни» помогут прочувствовать январские дни в полную силу. Фирменные декламации под мерный упругий бас застрянут в голове и сорвутся с кончика языка. Более размеренный саунд «культодиночества» накроет мягким сугробом. При поддержке «Серцелев». В этих песнях легко потерять себя и растворится. Если что, не сопротивляйся — так и задумано.

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