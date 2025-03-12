В этом году экспозиция продолжает миссию галереи — украшать мир искусством в непростые времена. К уже знакомым именам присоединятся новые участницы, разделяющие ценности «Свиного Рыла»: свободу самовыражения, юмор и талант. Посетителей ждут произведения в самых разных техниках — от живописи и графики до цифрового искусства и инсталляций. Как и всегда, выставка обещает сочетание сатиры, гротеска и глубоких размышлений, характерных для творческого объединения «Колдовские художники», основателей галереи. Традиционно женская выставка в «Свином Рыле» — это не только праздник искусства, но и диалог со зрителем. Здесь можно будет увидеть работы, которые заставляют смеяться, задуматься и спорить. Остроумные размышления о повседневности, переосмысление традиций и, конечно, фирменный взгляд на мир через призму иронии. «Мы гордимся тем, что наша выставка уже девятый год подряд собирает лучших художниц, которые не боятся быть собой и говорить о важном через свое творчество. Это событие — наш вклад в культурную жизнь Петербурга и подарок всем, кто ценит искусство без рамок», — отмечают организаторы. Время работы творческой мастерской: Среда-пятница 17:00 — 20:00 Суббота-воскресенье 13:00 — 20:00 Понедельник, вторник — выходной.