Что ты знаешь о Шишкине? Угрюмый бородач, реалистичные пейзажи, репродукции «Утра в сосновом лесу», медведи… А теперь забудь этот образ. Тебя приглашают на лекцию, которая перевернёт твоё представление о самом «простом и понятном» русском художнике. Знаешь ли ты, что этого человека называли «лесным богатырём»? Он был ростом под два метра и с ручищами, которые гнули железные прутья. Шишкин работал активнее и продуктивнее десятка молодых художников вместе взятых. Каждое лето он уходил в леса, как в скит, чтобы «разговаривать с природой и Богом». Современники его побаивались и обожали. Но за этой мощной фигурой скрывался человек с тонкой, ранимой душой. На лекции приоткроешь его личный дневник и узнаешь: — Как «царь леса» потерял почти всех, кого любил: двух жён, двоих маленьких сыновей. Как он тонул в депрессии и спасал себя работой, становясь с каждым ударом судьбы только сильнее — Почему он, будучи миллионером при жизни (его картины раскупали как горячие пирожки), постоянно сомневался в своём таланте — В чём секрет его поэтичности? Почему его пейзажи — это не романс, а торжественная ода, почти симфония? И как он умудрялся в своём маниакальном подражании реальности передать самую суть русской души. — И, конечно, всё об особенностях графики Шишкина. О том, как его корявые, мозолистые пальцы создавали рисунки, от которых у антикваров захватывало дух. Тут разберут его главные шедевры не как «картины», а как главы его непростой, но невероятно цельной жизни. Ты уйдёшь с пониманием: Шишкин — это не просто «художник леса». Его жизненный и творческий путь — гимн стойкости человека, который прошёл через ад и продолжил воспевать красоту мира. После нашей лекции ты будешь полностью готов к посещению выставки в Русском музее. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем • Гречка с пармезаном и яйцом пашот • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной • Рикотники с вишней и фермерской сметаной — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай