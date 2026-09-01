Ваня Бобровников — опытный прожарщик, самобытный комик из Москвы Участник шоу Токсики, Roast Battle Labelcom, Камедм баттл на ТНТ, шоу Самый Умный Комик В сольном концерте собраны самые жизненные и эпичные эпизоды из жизни Вани. Юмор о семье, ребёнке, бытовая комедия, и просто большая порция юмора.