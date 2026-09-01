Иван Бобровников
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ваня Бобровников — опытный прожарщик, самобытный комик из Москвы Участник шоу Токсики, Roast Battle Labelcom, Камедм баттл на ТНТ, шоу Самый Умный Комик В сольном концерте собраны самые жизненные и эпичные эпизоды из жизни Вани. Юмор о семье, ребёнке, бытовая комедия, и просто большая порция юмора.
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