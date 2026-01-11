История любви
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 610₽ до 730₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Пронзительная драма о настоящей любви, прошедшей испытания пережитых вместе мгновений. Молодой человек, студент престижного колледжа из очень богатой семьи, полюбил студентку из семьи очень скромного достатка, они поженились, пережили и неприятные моменты, и счастливые, но вдруг ни с того ни с сего молодая жена внезапно и смертельно заболевает. Жанр: драма, мелодрама. Английский язык, русские субтитры.
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