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История любви

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 610₽ до 730₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Пронзительная драма о настоящей любви, прошедшей испытания пережитых вместе мгновений. Молодой человек, студент престижного колледжа из очень богатой семьи, полюбил студентку из семьи очень скромного достатка, они поженились, пережили и неприятные моменты, и счастливые, но вдруг ни с того ни с сего молодая жена внезапно и смертельно заболевает. Жанр: драма, мелодрама. Английский язык, русские субтитры.

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