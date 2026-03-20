Лекция о том, как античные мифы, средневековые костры и открытия Фрейда превратили истерию в ключ к пониманию бессознательного. О чём пойдёт речь: — Почему матку считали «блуждающей» и при чём здесь брак? — Как Шарко доказал, что истерия бывает и у мужчин. — Фрейд: тело говорит вместо психики — конверсия, симптомы, желание. — Структура истерика: вечный вопрос «Кто я?» и жажда признания. — Современные метафоры: конкурсы красоты, бодибилдинг, соцсети. Узнаешь, почему истерия — не болезнь, а способ существования в мире, где всё решает взгляд Другого.