Философский книжный клуб. Уже более 2500 лет путешествие Одиссея волнует человечество. Снова и снова переснимаются фильмы, переиздаются книги, хотя, казалось бы, довольно нелегко читать поэтический текст гениального Гомера. «Путешествие хитроумного Одиссея, многоопытного мужа» — символ, скрытый за увлекательной историей. Это путешествие души в мире иллюзий. Победа в Трое — не конец, а только начало пути к самому себе. Чтобы прочитать этот символ, ты тоже отправишься в путь… по страницам книги Гомера. И, читая фрагменты, поговоришь о символе и мифе как отражении жизни. Или о жизни как отражении мифа. Что такое путь, испытания, дом, возвращение? Ведущие: Илья Козулин — преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Ведёт курсы «Философия для жизни», «Философия морали», «Символизм древних культур» и другие программы. Создатель и ведущий практикумов по стоицизму и философских киноклубов. Исследовательские интересы — философия стоицизма, творчество Антуана де Сент-Экзюпери и философские идеи в современном кино. Оксана Гаврева — преподаватель школы философии «Новый Акрополь», куратор волонтёрского проекта «Книжный Родник». Продолжительность: 1,5 часа Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.