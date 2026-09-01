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Испания со всех сторон

El Tinto, Лиговский проспект, 1

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Гастрономическая программа с рассказами от шефа и дегустацией петербургского хамона от производителя. Испанский обед проведёт шеф-повар Даниэль. Он вырос недалеко от Мадрида, готовит испанскую кухню с 18 лет и знает её такой, какой её любят сами испанцы. Даниэль приготовит настоящую паэлью, тапас с хамоном и испанскую тортилью, расскажет о кухне Испании, её традициях и покажет, какой она бывает за пределами туристических ресторанов. А сопровождать обед будет сангрия по его секретному рецепту. Но в этот раз программа будет особенной: организаторы пригласили Сергея Лопатина — петербургского производителя хамона. Когда-то Сергей начал с четырёх свиных окороков на собственном балконе, а сегодня производит сотни окороков в год и поставляет свой хамон в рестораны Петербурга. На обеде Сергей проведёт дегустацию и расскажет, как делают хамон под Петербургом, почему он вызревает годами, от чего зависят его вкус и аромат и можно ли создать настоящий хамон за тысячи километров от Испании. В меню: дегустация хамона и тапас с ним, паэлья, испанская тортилья и сангрия по секретному рецепту Даниэля. Получится настоящий испанский обед — вкусный, шумный и живой, с историями от людей, которые знают об испанской кухне гораздо больше, чем написано в путеводителях.

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