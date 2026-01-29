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Искусство света. Свет изнутри

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Все привыкли к свету утилитарному. Но что, если свет — это не инструмент, а состояние? Не внешний источник, а внутренний импульс, который рождается в глубине материала, идеи, внутри нас самих. Выставка «Свет изнутри» — это исследование света как первичной материи искусства и тонкого психологического проводника. Это проект на стыке художественного жеста, дизайнерской мысли и научного исследования. Здесь художники, дизайнеры и исследователи восприятия объединяются, чтобы создать среду, где свет перестает быть иллюминацией и становится соавтором переживания. Главный герой этой экспозиции — воздействие. Вход свободный. Режим работы: Вт-Пт: 17:00 - 21:00 Сб-Вс: 16:00 - 21:00

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