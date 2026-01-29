Искусство света. Свет изнутри
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Все привыкли к свету утилитарному. Но что, если свет — это не инструмент, а состояние? Не внешний источник, а внутренний импульс, который рождается в глубине материала, идеи, внутри нас самих. Выставка «Свет изнутри» — это исследование света как первичной материи искусства и тонкого психологического проводника. Это проект на стыке художественного жеста, дизайнерской мысли и научного исследования. Здесь художники, дизайнеры и исследователи восприятия объединяются, чтобы создать среду, где свет перестает быть иллюминацией и становится соавтором переживания. Главный герой этой экспозиции — воздействие. Вход свободный. Режим работы: Вт-Пт: 17:00 - 21:00 Сб-Вс: 16:00 - 21:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи