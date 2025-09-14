Камерная телесно-ориентированная арт-медиация. Ах, пастель. Эта почти неприличная лёгкость… и женщины — за туалетом, полуобнажённые, в летящих юбках. Будто само сочетание диктует: «Идём смотреть красоту» Но стоит прислушаться — и появляется напряжение. Почему?.. пупупу… Приходи в Главный штаб — в зал французской пастели XIX–XX века. Экспертка Алина, проведёт для тебя арт-медитацию. Будешь всматриваться, вчувствоваться в образы пастельных женщин. Особое внимание уделят прекрасному вуайеристу — Эдгару Дега. И будешь с искусством искренне — вне академизма, вне ловушки «что хотел сказать автор». Что тебя ждёт: — встреча в музее в камерной группе — дыхание, внимание, медитативные практики — телесно-чувственный резонанс с искусством — немного контекста: автор, эпоха, идея — как дополнение, но не инструкция для чувства — финал в кафе: необязательный, но тёплый разговор о впечатлениях Формат камерный, до 12 человек Стоимость 1500р. + входной билет в музей оплачивается отдельно 500р. или бесплатно, если у тебя есть льготы. Приходи за новым чувственным опытом. Искусство Чувствовать не требует подготовки. Только желания.