Камерная телесно-ориентированная арт-медиация. Нетривиальный способ встретиться с искусством по-настоящему: понять его искренне, а не википедийно. Ведущая — Алина. Что будет: — Встреча в музее или галерее (куда пойдёшь - выберешь голосованием!) — Небольшая уютная группа, как пространство доверия — Дыхание, внимание, вхождение в медитативное состояние — Телесно-ориентированная практика личного резонанса с искусством — Немного контекста: автор, эпоха, идея — как дополнение, но не инструкция для чувства В финале — кафе: необязательный, но тёплый разговор о впечатлениях. Формат камерный, до 12 человек. Входной билет в музей оплачивается отдельно. 300-500р или бесплатно, если у тебя есть льготы.