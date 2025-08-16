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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Искусство чувствовать

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от 1700₽ до 2200₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Камерная телесно-ориентированная арт-медиация. Нетривиальный способ встретиться с искусством по-настоящему: понять его искренне, а не википедийно. Ведущая — Алина. Что будет: — Встреча в музее или галерее (куда пойдёшь - выберешь голосованием!) — Небольшая уютная группа, как пространство доверия — Дыхание, внимание, вхождение в медитативное состояние — Телесно-ориентированная практика личного резонанса с искусством — Немного контекста: автор, эпоха, идея — как дополнение, но не инструкция для чувства В финале — кафе: необязательный, но тёплый разговор о впечатлениях. Формат камерный, до 12 человек. Входной билет в музей оплачивается отдельно. 300-500р или бесплатно, если у тебя есть льготы.

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