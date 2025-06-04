Выставка объединит около 50 петербургских художников, познакомит с разнообразием современных подходов к этому жанру. Экспозиция докажет: искусство автопортрета - не селфи на телефоне. Это возможность для рефлексии на тему человеческой личности, ее переживаний, а также получить отклик на происходящие вокруг актуальные события. Зрители увидят совершенно разные стили и техники: живопись, графику, скульптуру, фотографии, объекты. В числе мэтров: заслуженный художник России Виктор Татаренко – известный мастер-монументалист, работы которого украшают многие храмы в нашей стране и за рубежом; председатель Общества акварелистов Санкт-Петербурга Юрий Шевчик; заведующий Кафедры графики и скульптуры в РГПУ им. А.И. Герцена Андрей Корольчук, Народный художник Южной Осетии Андрей Баззаев. председатель Люминографического общества Санкт-Петербурга Владимир Михайлуца и многие другие. Особое значение имеет раздел ретроспекции. На выставке можно увидеть произведения художников Вика (Вячеслава Забелина), Ильи Бадаляна и Юрия Осенчакова. Время работы: Пн-Вт — Чт-Сб 13:00-19:00, Ср - выходной, Вс 13:00-18:00.