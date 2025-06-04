ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Искусство автопортрета – не селфи на телефоне

Общество поощрения художеств, Шпалерная улица, 35

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка объединит около 50 петербургских художников, познакомит с разнообразием современных подходов к этому жанру. Экспозиция докажет: искусство автопортрета - не селфи на телефоне. Это возможность для рефлексии на тему человеческой личности, ее переживаний, а также получить отклик на происходящие вокруг актуальные события. Зрители увидят совершенно разные стили и техники: живопись, графику, скульптуру, фотографии, объекты. В числе мэтров: заслуженный художник России Виктор Татаренко – известный мастер-монументалист, работы которого украшают многие храмы в нашей стране и за рубежом; председатель Общества акварелистов Санкт-Петербурга Юрий Шевчик; заведующий Кафедры графики и скульптуры в РГПУ им. А.И. Герцена Андрей Корольчук, Народный художник Южной Осетии Андрей Баззаев. председатель Люминографического общества Санкт-Петербурга Владимир Михайлуца и многие другие. Особое значение имеет раздел ретроспекции. На выставке можно увидеть произведения художников Вика (Вячеслава Забелина), Ильи Бадаляна и Юрия Осенчакова. Время работы: Пн-Вт — Чт-Сб 13:00-19:00, Ср - выходной, Вс 13:00-18:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста