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Искрюсь!

проспект Добролюбова, 5/1

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Пана в проекте «Искрюсь!» предлагает по-новому взглянуть на ощущение праздника: он не в дате и не в атрибутике, а в состоянии внутренней лёгкости, когда человек разрешает себе «искриться». Её игривые, гибкие персонажи живут в мире, где юмор важнее драматизма, а спонтанность — естественный язык тела. Герои работ не ждут повода — они создают его сами. «Искрюсь!» — напоминание о том, что праздник рождается внутри: тихо, внезапно, из маленькой искры настроения. Пана – петербургская художница, окончила Инженерную школу одежды по специальности дизайн костюма. Основным медиумом творчества художницы является текстиль, который она сочетает с примитивной живописью. Пана осмысливает устойчивые выражения и фразеологизмы, черпая вдохновение из русского фольклора, придавая им ироничный юмористический характер. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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