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Ирина Мягкова

Каменноостровский проспект, 42

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года состоялась премьера ее сольного концерта под названием «Сильная и независимая». За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события и появились новые мысли, которыми она поделилась в новом концерте, который обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее. Тебя ждёт свежий взгляд на привычные вещи, остроумные наблюдения и фирменный стиль комика, который полюбился тысячам поклонников жанра.

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