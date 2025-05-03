Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года состоялась премьера ее сольного концерта под названием «Сильная и независимая». За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события и появились новые мысли, которыми она поделилась в новом концерте, который обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее. Тебя ждёт свежий взгляд на привычные вещи, остроумные наблюдения и фирменный стиль комика, который полюбился тысячам поклонников жанра.