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Ионотека против нищеты
Лиговский 50 корпус 16
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Культовый клуб раздаёт еду малоимущим музыкантам. Большой благотворительный концерт. Никаких пафосных сборов денег! Александр Ионов раздаёт консервы, хлеб и печеньки музыкантам-нищебродам. Хватит унижаться — приходи в Ионотеку и получай продукты за свои таланты. Среди выступающих: The Cold Dicks Шакальные полуфабрикаты, Иуда, зря ты предал Иисуса Христа, Кто ш буст Волгоградские Петушки, и тд, и тп. Заявки на выступление кидай сюда: https://vk.com/ionoffmusik
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