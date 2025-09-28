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Интерактивная встреча «Отражение»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 850₽
Возраст 18+

Про событие

Интерактивная встреча, на которой ты сможешь получить уникальный опыт и взглянуть на себя с новой стороны. Каждый человек живёт в своей системе взглядов и убеждений, часто не задумываясь о том, как его видят окружающие. Но восприятие со стороны — это ценный ресурс: оно помогает понять, как твои действия, эмоции и поведение отражаются в глазах общества. В программе: • Психологические письменные портреты друг друга по первому впечатлению • Ассоциативные портреты цветными карандашами • Обмен ролями: рассказ чужой истории как своей собственной • Анонимные послания с поддержкой и советами В финале — общая рефлексия: каждый сможет задуматься о том, каким хотел бы быть в глазах других. На встрече ты сможешь лучше узнать себя и других в тёплом, доверительном кругу. Стоимость: 750 руб. — если приходишь с другом 850 руб. — если приходишь один

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