Безопасное пространство для честного разговора с собой и другими через игру. В течение вечера каждый сможет примерить на себя разные роли: побыть и главным героем, и актёром, и наблюдателем. — Один участник становится главным героем и выбирает для разбора ситуацию — из жизни или случайную — Затем он вытягивает карты с персонажами и выбирает игроков, которые их озвучат — Начинается импровизация. Не нужно быть актёром! Только искренность, интуиция и готовность услышать друг друга — После — обсуждение. Что откликнулось? Что открылось в себе? Что удивило?