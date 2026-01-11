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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Интерактивная игра «Голоса внутри»

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Безопасное пространство для честного разговора с собой и другими через игру. В течение вечера каждый сможет примерить на себя разные роли: побыть и главным героем, и актёром, и наблюдателем. — Один участник становится главным героем и выбирает для разбора ситуацию — из жизни или случайную — Затем он вытягивает карты с персонажами и выбирает игроков, которые их озвучат — Начинается импровизация. Не нужно быть актёром! Только искренность, интуиция и готовность услышать друг друга — После — обсуждение. Что откликнулось? Что открылось в себе? Что удивило?

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