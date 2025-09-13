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Inspirito

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Арсенальная наб., д. 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Атмосферное пространство с характером, открывает свои двери — теперь в новой локации с двумя отдельными танцполами, чтобы стать идеальной декорацией этой ночи. Лайнап: MOSCOW : DJ Skif — один из самых востребованных артистов России. Его умение чувствовать танцпол превращает каждый сет в событие. Volen Sentir — дуэт мирового уровня. Их глубокий и уникальный стиль уже покорил многие сердца. Acrobat — профессиональныи? диджеи? и продюсер. Гарантия качества и воплощения звуковои? магии на танцполе. SAINT P: Mirida / Jackie Jeff / Kroyan / Vitalik / Sam Nobo (dj set) / Gaslighter (B-day set)

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