Популярное
Inspiration
Project , Садовая улица, 12
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В самом сердце города состоится магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая особую атмосферу. Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать всю ночь. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. На танцполе будут звучать самые горячие треки в жанрах bass house и techno — музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра. Line up: 22:00 ANN, 23:00 Lisa Marty, 00:00 Vozhd (в образе), 01:00 Turuk (в образе), 02:00 Ali, 03:00 Ellis Sexton, 04:00 La Flame, 05:00 Amadei Бронь столиков по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи