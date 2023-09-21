В самом сердце города состоится магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая особую атмосферу. Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать всю ночь. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. На танцполе будут звучать самые горячие треки в жанрах bass house и techno — музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра. Line up: 22:00 ANN, 23:00 Lisa Marty, 00:00 Vozhd (в образе), 01:00 Turuk (в образе), 02:00 Ali, 03:00 Ellis Sexton, 04:00 La Flame, 05:00 Amadei Бронь столиков по телефону.