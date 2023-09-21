ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Inspiration

Project , Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В самом сердце города состоится магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая особую атмосферу. Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать всю ночь. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. На танцполе будут звучать самые горячие треки в жанрах bass house и techno — музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра. Line up: 22:00 ANN, 23:00 Lisa Marty, 00:00 Vozhd (в образе), 01:00 Turuk (в образе), 02:00 Ali, 03:00 Ellis Sexton, 04:00 La Flame, 05:00 Amadei Бронь столиков по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Пишем об этом событии в блоге

Карточка

Топ событий сентября 2023 в Питере

Сейчас самое время полежать на ковре из осенних листьев. Но! Петербург насыщен мероприятиями — откинь осеннее покрывало и вперёд.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста