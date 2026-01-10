Проект Стаса Фалькова, в основе которого — диалог двух культур: западное стремление к максимальной проявленности встречается с китайской эстетикой неясности. Проект подготовлен совместно с Павлом Тугариновым — востоковедом, китаистом, религиоведом, старшим научным сотрудником Государственного музея истории религии. Исследовательский взгляд куратора вступает в диалог с личным опытом художника, позволяя рассмотреть образы в работах Фалькова в контексте буддийской философии и китайской культурной традиции. Фальков переносит его из европейского ландшафта в Цзиндэчжэнь — мировую столицу фарфора, где его производят уже более тысячи лет и где художник работает в арт-резиденции. Здесь западная идея путешествия встречается с буддийским пониманием странствия как непрерывного движения в круговороте сансары. На выставке представлены скульптура и живопись, созданные в Китае. Для скульптур художник использует фарфоровые заготовки, осколки, найденные в мастерских и на рынках, превращая их в «спекулятивные артефакты». Эта практика оказывается созвучна буддийскому понятию анитья — представлению о непостоянстве и изменчивости всего составного. Живопись, представленная на выставке, — это работа с ускользающей формой. Она выполнена кистями для каллиграфии, что в китайской традиции означает явление линии из внутреннего состояния, без предварительной подготовки. Выставку дополняют визуальные и звуковые элементы, формирующие особую среду и продолжающие маршрут художника в пространстве галереи. Время работы: вторник-суббота, с 11:00 до 19:00.