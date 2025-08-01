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In The Name Of Soul Викендер 2025

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Крупнейший фестиваль-слёт любителей и коллекционеров соул и грув музыки в этом году проходит уже на этих выходных, и в следующую пятницу в Мачтах пройдёт громкий ночной олнайтер под предводительством: Trick (Москва) Timak (Москва) Alivus (Санкт-Петербург) Andy Akimov (Магнитогорск) Al Yok (Сортавала) В поддержку Феста на вечеринке можно будет приобрести значки и стикер-пак фестиваля, а также заказать мерч в телеграмм: https://t.me/igortrick

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