In The Name Of Soul Викендер 2025
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Про событие
Крупнейший фестиваль-слёт любителей и коллекционеров соул и грув музыки в этом году проходит уже на этих выходных, и в следующую пятницу в Мачтах пройдёт громкий ночной олнайтер под предводительством: Trick (Москва) Timak (Москва) Alivus (Санкт-Петербург) Andy Akimov (Магнитогорск) Al Yok (Сортавала) В поддержку Феста на вечеринке можно будет приобрести значки и стикер-пак фестиваля, а также заказать мерч в телеграмм: https://t.me/igortrick
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