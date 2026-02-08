Шоу, где история рождается при тебе — из света, движения и ивоих идей. Театр теней встречается с импровизацией. для тех, кто забыл, как удивляться для тех, кто устал от рутины для тех, кто готов спрятаться в изнанке для тех, кто хочет иначе Спектакль — погружение, где каждая деталь вызывает мурашки, а импровизация — инструмент в руках режиссёра. Место, где можно лицом к лицу столкнуться со своей Тенью. Что это будет? Раз. Иммерсивное погружение с командой актёров, где каждый зритель сможет поделиться своей тайной или узнать ответ на волнующий вопрос. Бережно соберут твои истории, на основе которых и сыграют шоу. Два. Спектакль в двух измерениях, который не повторится дважды и навсегда останется только в воспоминаниях зрителей. Исследование человеческой природы с помощью света и пластики тела.