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Импровизация и театр теней | Спектакль-погружение

Пароход, проспект Стачек, 72

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Завершение:

850₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Шоу, где история рождается при тебе — из света, движения и ивоих идей. Театр теней встречается с импровизацией. для тех, кто забыл, как удивляться для тех, кто устал от рутины для тех, кто готов спрятаться в изнанке для тех, кто хочет иначе Спектакль — погружение, где каждая деталь вызывает мурашки, а импровизация — инструмент в руках режиссёра. Место, где можно лицом к лицу столкнуться со своей Тенью. Что это будет? Раз. Иммерсивное погружение с командой актёров, где каждый зритель сможет поделиться своей тайной или узнать ответ на волнующий вопрос. Бережно соберут твои истории, на основе которых и сыграют шоу. Два. Спектакль в двух измерениях, который не повторится дважды и навсегда останется только в воспоминаниях зрителей. Исследование человеческой природы с помощью света и пластики тела.

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