Иммерсивный спектакль в Музее сидра
Музей сидра, Загородный проспект, 41-43Б
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
Спектакль, который перенесёт тебя в историю. Ты окажешься не на сцене и не в зале. Ты услышишь чужой разговор, посмотришь в глаза героя и вдруг узнаешь в нём себя. Любовь. Расставание. Случайная встреча. Банально? Возможно. Но вряд ли ты проживал это вот так — с бокалом сидра, под живую музыку. Что тебя ждёт: — спектакль, который не захочется прерывать — сидры, медовуха, лимонады — безлимитно — закуски (потому что на голодный желудок такие чувства не переживают) — живое музыкальное сопровождение — спектакль, который ближе, чем театр — иммерсивный опыт от Юлии Тихомировой — танцы и зажигательная музыка
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