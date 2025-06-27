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Иммерсивный спектакль в Музее сидра

Музей сидра, Загородный проспект, 41-43Б

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Спектакль, который перенесёт тебя в историю. Ты окажешься не на сцене и не в зале. Ты услышишь чужой разговор, посмотришь в глаза героя и вдруг узнаешь в нём себя.  Любовь. Расставание. Случайная встреча. Банально? Возможно. Но вряд ли ты проживал это вот так — с бокалом сидра, под живую музыку. Что тебя ждёт: — спектакль, который не захочется прерывать — сидры, медовуха, лимонады — безлимитно — закуски (потому что на голодный желудок такие чувства не переживают) — живое музыкальное сопровождение — спектакль, который ближе, чем театр — иммерсивный опыт от Юлии Тихомировой — танцы и зажигательная музыка

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